المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في قتل زميله بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات في الشروع بقتل زميله بسبب خلافات علي مبلغ مالي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما علي مبلغ مالي ورفض المجني عليه إعادته نشبت بينهما مشاجرة وأعتدي بالضرب عليه .

تلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح

وبالانتقال والفحص، أفاد شهود الواقعة نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

