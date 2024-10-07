كوريا الجنوبية والفلبين تتفقان على رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الإستراتيجية

اتفقت كوريا الجنوبية والفلبين على رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الشراكة الإستراتيجية؛ بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الكوري، يون سوك يول، بنظيره الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، في العاصمة الفلبينية (مانيلا)، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الاثنين/.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد والأمن والدفاع، إلى جانب زيادة مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات البنية بالفلبين، وإجراء دراسة جدوى بشأن محطة باتان للطاقة النووية بالفلبين، والتي اكتمل بناؤها في ثمانينيات القرن العشرين لكن لم يتم تشغيلها بعد.

وتأتي زيارة يون للفلبين في إطار جولة آسيوية تشمل أيضا سنغافورة ولاوس، حيث سيشارك في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال الرئيس الكوري الجنوبي " يون سيوك-يول " / اليوم الاثنين / إن بلاده ستعمل مع الفلبين على تعزيز التعاون في المجالات التي تقود تطور وتغير البيئة الاقتصادية العالمية مثل المعادن الرئيسية والطاقة والرقمنة، من أجل تطوير العلاقات الثنائية بطريقة موجهة نحو المستقبل، مضيفا أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين البلدين.

من جانبه، أعرب ماركوس عن دعمه لمبادرة يون للتوحيد التي تهدف إلى جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية، والتزم بالتعاون مع كوريا الجنوبية بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.