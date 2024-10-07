حريق هائل داخل كلية التمريض بجامعة الإسكندرية.. صور

نشب منذ قليل حريق هائل داخل كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية مدعومة بسيارات الإطفاء إلي موقع الحريق.

حريق هائل داخل مبني كلية تمريض الإسكندرية

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً بنشوب حريق هائل داخل مبني كلية التمريض بجامعة الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت عمليات الإخماد مع استمرار عمليات التبريد لمنع تجدد ألسنة اللهب مرة أخري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولتالنيابة العامة مباشرة التحقيقات.