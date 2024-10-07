كندا: أكثر من ألف شخص غادروا لبنان بعد احتدام الصراع

أعلنت وزارة الشئون العالمية الكندية (وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية)، مساعدة أكثر من ألف شخص على مغادرة لبنان، بعد احتدام الصراع بين إسرائيل وحزب الله.



وذكرت الوزارة- حسبما ذكرت صحيفة "لابريس" الكندية، اليوم /الإثنين/ - أنه تم تخصيص رحلة أول أمس /السبت/ ونقلت 126 راكبا وأخرى أمس /الأحد/ أقلت 139 راكبا من لبنان.

وحثت الوزارة رعاياها على مغادرة لبنان وأنها وفرت رحلات جوية الأسبوع الماضي لأكثر من 5 آلاف كندي ومقيمين دائمين وأفراد أسرهم الذين أعربوا عن اهتمامهم بمغادرة لبنان.

وأكدت الوزارة أن الركاب الذين ساعدتهم يشملون كنديين ومقيمين دائمين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى مواطنين من دول مثل الولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا وغيرها.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 25 ألف كندي في لبنان حتى أمس، لكن وزيرة الخارجية الكندية "ميلاني جولي" قالت إن نحو 45 ألف كندي قد يكونون في البلاد.

وأوضحت أن الرحلات التجارية ما زالت متاحة لمختلف الوجهات، على أن تغادر خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية "ميلاني جولي" قد قالت، /الجمعة/ الماضية، إن الحكومة الكندية تحجز مقاعد على متن رحلات تجارية لمساعدة مواطنيها على مغادرة لبنان، بعد أن هزت ضربات جوية إسرائيلية العاصمة بيروت. وحثت الكنديين على التسجيل لدى السفارة في بيروت إذا احتاجوا إلى مساعدة في المغادرة، وقالت إن القروض متاحة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية.