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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي أعلى الطريق الحر بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 4 أشخاص اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق شبرا بنها- الحر، في محافظة القليوبية وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج واعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى عقب رفع آثار الحادث من الطريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق شبرا بنها - الحر، بعد محطة وقود مشتهر.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق، وإصابة 4 أشخاص من مستقليها وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، ورفع آثار الحادث وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي إصابة 4 أشخاص انقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة ملاكي مديرية أمن القليوبية