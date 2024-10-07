إلهام شاهين تضم صوتها لـ ماجدة الرومي في وقف الحرب: الإنسانية أولا

ضمت الفنانة إلهام شاهين صوتها للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مؤكدة على وقف الحرب ونشر السلام ورفع شعار الإنسانية أولًا.

إلهام شاهين عبر إنستجرام

قالت إلهام شاهين: "باسم الإنسانية والخير والسلام والمحبة.. أضم صوتي لصوت صديقتي الغالية، الفنانة الراقية المحترمة ماجدة الرومي ربنا يحميكي ويحمي لبنان وشعب لبنان، ربنا ينشر السلام والمحبة على الأرض وينشر العدل ليأخذ كل إنسان حقه في حياة كريمة على أرضه".

وأضافت: "أقول لشعوب العالم أجمعين حبوا بعض وحبوا الخير لبعض، وارفعوا شعار الإنسانية أولًا.. واحفظوا الدماء وانشروا على الأرض السلام، وانثروا عبير المحبة في كل أرجاء الدنيا، فلكل إنسان كرامة ولكل دين احترام أتمنى لكل إنسان في الدنيا أن يعيش في أمان".

وبجانبه، وجهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي رسالة إلى الشعب اللبناني، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، قائلة: "ربنا بيحب السلام وضد العنف.. ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق لدم خيرة شبابنا، لحرية هذه الأرض واستقلالها للشعب اللبناني".