الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للقطن

تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للقطن، في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر من كل عام.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار “نسج مستقبل أفضل للقطن”، فالقطن ليس مجرد مادة شائعة في الملابس بسبب طبيعته المريحة والمضادة للحساسية، بل هو أيضاً مصدر رزق لأكثر من 32 مليون مزارع حول العالم، والعديد منهم من النساء، ويؤثر بشكل مباشر على حياة أكثر من 100 مليون أسرة في نحو 80 دولة في خمس قارات.

يمثل القطن شريان حياة مهمًا ليس فقط للاقتصادات الكبرى، بل أيضًا كشبكة أمان حيوية للبلدان الأقل نمواً والنامية، حيث يوفر فرص العمل والدخل لأصحاب الحيازات الصغيرة والعمال في المناطق الريفية الفقيرة، ويعتبر القطن عاملاً رئيسياً في تحسين سبل العيش للمجتمعات الأكثر فقراً، وفي الاحتفالية الرابعة لهذا اليوم العالمي، تسعى الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على أهمية القطن في التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية ودوره في الحد من الفقر، كما تهدف هذه الفعالية إلى التأكيد على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل وتوفير فرص عمل لائقة للجميع.

القطن من أجل الخير:

هذا العام، يحتفل بيوم القطن لأول مرة في القارة الأفريقية، حيث يشارك أكثر من 400 شخص في تبادل الأفكار حول تعزيز فوائد القطن كأحد أهم الألياف الطبيعية في العالم، وتهدف الفعالية إلى إبراز أهمية التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والتجارة العادلة، مما يعزز الازدهار ويخلق فرص عمل لائقة، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الفعالية من خلال الموقع الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة.