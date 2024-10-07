بدء تلقى أوراق المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، تلقي أوراق المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب و3 أعضاء المجلس، وتستمر في عملها حتى السبت.

وتضم اللجنة الكاتبة الصحفية هدى الساعاتي عضو المجلس الحالي، وأعضاء الجمعية العمومية الكتاب الصحفيين إيهاب ثابت وأشرف شرف، وعمرو الفار.

أوضحت هدى الساعاتي، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات بدأت في تلقي طلبات الترشح اعتبارا مـن اليوم الإثنين وتنتهى فى الثانية عشـرة ظهــر السبت 12 أكتوبر، وتُعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح، وكشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، بينما تبدأ اللجنة تتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميا ولمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 13 أكتوبر من 10 صباحًا حتى 3 عصرًا، تنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 17 أكتوبر وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

مع بداية فتح باب التقديم، تقدم شوكت سعد على مقعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وكما تقدم أحمد بسيوني، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وذلك في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي من المقرر إجراؤها يوم 30 أكتوبر الجالي.

وعقب تقديم أوراقه، قال بسيوني لقد تشرفت بتقديم أوراق ترشحي لعضوية مجلس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية صباح اليوم، طامحًا في نيل ثقة ودعم أساتذتي الكرام وزملائي الأعزاء من أعضاء الجمعية العمومية، معربًا عن فخره بانتمائه لهذه النقابة العريقـ التي تأسست عام 1956.

وأكد عزمه استكمال جهود شيوخ المهنة الذين بذلوا جهودًا مضنية للحفاظ عليها وأداء رسالتها على الوجه الأكمل؛ هذا بالإضافة إلى استعادة دور النقابة الريادي كأحد منابر الوعي الراسخة داخل عروس البحر.

واختتم رسالته لأعضاء الجمعية العمومية "أسأل الله أن أكون عُنصرًا نافعًا وُفقت أم لم أوفق، دعمكم كان وسيظل شرفاً لي".

وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، قد قرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري.

وتُجرى الانتخابات لاختيار رئيس للنقابة وثلاثة أعضاء للمجلس بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم يوم 30 أكتوبر الجاري، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتين لرئيس النقابة، وأربع سنوات للأعضاء.

ويجرى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساويةـ بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحــاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخـــابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل.