الزمالك يخوض تدريبات صباحية استعدادا للسوبر المصرى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لبطولة كأس السوبر المحلي.



وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، قبل تقسيم الفريق لمجموعتين لخوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.