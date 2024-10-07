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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 5 صواريخ من خان يونس جنوبي قطاع غزة تجاه تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال"، أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من خان يونس جنوبي قطاع غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل وسقوط بعضها في المنطقة وتجري حاليا التحقيقات اللازمة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف خان يونس