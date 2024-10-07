ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق تحرش بسيدة وابنتها فى المعادى

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط قائد سيارة لقيامه بالتحرش لفظياً بفتاه "تحمل جنسية إحدى الدول" حال استقلالها السيارة صحبته بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة   بلاغا من (سيــدة وابنتها "تحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمتان بدائرة القسم) ، بتضرر المُبلغة  من قيام (قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات "النقل الذكى") بالتحرش لفظياً بنجلتها ومضايقتها حال إستقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وبحوزته السيارة  وبمواجهتـــه أقر بإرتكاب الواقعة ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

أجهزة الأمن أجهزة الأمن بالقاهرة التحرش لفظيا القبض علي سائق بالتحرش لفظيا بالتحرش لفظيا بفتاه جنسية أحدي الدول قسم شرطة المعادي