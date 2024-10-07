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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يسافر إلى اليونان للمشاركة في اجتماعات رابطة الأندية العالمية المحترفة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
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يسافر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس الإدارة اليوم الاثنين، إلى اليونان لحضور اجتماع رابطة الأندية المحترفة العالمية التي ستقام في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة بين يومي 8 و10 أكتوبر الجاري.

وتلقى محمود الخطيب دعوة من ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للمشاركة في هذا الاجتماع .

سيحاول وفد الأهلي الاستفادة من مشاركته في هذا الحدث للتمهيد لإبرام اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات في مجال التسويق والاستثمار الرياضي ومنح فرص معايشة للاعبيه ومدربيه في أوروبا.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رابطة الأندية المحترفة العالمية ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية