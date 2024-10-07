الخطيب يسافر إلى اليونان للمشاركة في اجتماعات رابطة الأندية العالمية المحترفة

يسافر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس الإدارة اليوم الاثنين، إلى اليونان لحضور اجتماع رابطة الأندية المحترفة العالمية التي ستقام في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة بين يومي 8 و10 أكتوبر الجاري.

وتلقى محمود الخطيب دعوة من ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للمشاركة في هذا الاجتماع .

سيحاول وفد الأهلي الاستفادة من مشاركته في هذا الحدث للتمهيد لإبرام اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات في مجال التسويق والاستثمار الرياضي ومنح فرص معايشة للاعبيه ومدربيه في أوروبا.