سؤال برلماني بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية فى المدارس رغم بدء الدراسة من أسبوعين والبعض يشتريها من أماكن خارج المدارس .

وأشار منصور، في سؤاله، الى تلقيه شكاوى من أولياء الأمور بسبب تأخر تسليم الكتب المدرسية فى بعض مدارس الجيزة رغم دفع أولياء الامور للمصاريف، وتصلهم عروض بشراءها من خارج المدرسة، والعجيب انها نفس الكتب الدراسية التابعة للوزارة ؟!

وكذلك تساءل "منصور" عن مصاريف طباعة الكتب المدرسية والتى وصلت الى اجمالى يقارب 13 مليار جنيه سنوياً فى حين كانت 3.5 مليار عام 2018، فما اسباب هذه الزيادة 514% ؟

وكذلك تساءل النائب عن تكاليف الملكية الفكرية المطبقة على هذه الكتب وهل تدفع مرة واحدة فى البداية ام يتم دفعها سنوياً كما نما الى علمنا ؟.

وقال النائب " لقد نما الى علمنا إلى أن الوزارة تعاقدت مع عدد 4 دور نشر ويحصلوا على 100 % من ثمن طباعة كل الصفحات باى كتاب لملايين الكتب المطبوعة سنوياً وهو مبلغ يقارب 9 مليارات جنيه سنوياً كملكية فكرية؟، ومطلوب موافاتنا بهذه التكاليف والعقود المبرمة فى هذا الشأن.