رئيس جامعة القناة: حريصون على إعداد الكوادر الشابة لبناء الجمهورية الجديدة

اعتبر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مشاركة أحد طلاب الجامعة في احتفالية الأكاديمية العسكرية لتكريم أوائل خريجي الكليات العسكرية والجامعات المصرية، يعكس مدى التميز العلمي الذي يتمتع به خريجو الجامعة، ويعزز مكانتها كمنارة تعليمية تساهم في إعداد الكوادر الشابة التي تسهم في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بمشاركة الطالب محمود سعد هلال، من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، في احتفالية الأكاديمية العسكرية لتكريم أوائل خريجي الكليات العسكرية والجامعات المصرية للعام الجامعي 2023-2024.

وشهد الحفل تكريم الطالب من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن احتفالية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تزامنت مع تخريج الدفعة 118 من الكلية الحربية.

وقدم الدكتور ناصر مندور تهنئة خاصة للطالب محمود سعد هلال، معتبرًا أن تكريمه هو تكريم لكل طلاب جامعة قناة السويس، خاصة المتفوقين منهم.

وأكد أن مشاركة الطالب في هذا الحدث الكبير يعكس مدى التميز العلمي الذي يتمتع به خريجو الجامعة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة قناة السويس تلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم لطلابها المتفوقين، مشيرًا إلى أن تكريم محمود سعد هلال بحضور الرئيس السيسي هو شرف لكل طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهو دليل على جهود الجامعة في تعزيز التفوق والابتكار بين طلابها.

و من جانبه ـ هنأالدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الطالب محمود سعد هلال، مؤكدًا أن الكلية تسعى دائمًا إلى تقديم تعليم تطبيقي متطور يواكب احتياجات سوق العمل الحديث.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الكلية في تأهيل طلابها ليكونوا روادًا في مجالات التكنولوجيا والصناعات التطبيقية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

تأتي مشاركة الطالب محمود سعد هلال في هذا التكريم الكبير لتعكس أهمية التعليم التطبيقي في تطوير الكفاءات المصرية، وتؤكد على التزام جامعة قناة السويس بدعم طلابها ليكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات التقنية و الابتكارية.