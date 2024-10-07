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الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 عناصر إجرامية لحيازتهم مواد وأقراصا مخدرة بقصد الاتجار

المتهمين
المتهمين
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريات أمن "الغربية – الدقهلية - مطروح"  وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

  • ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - سلاح أبيض).
  • ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).
  • ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح، وبحوزته (20 ألف قرص مخدر – 120 زجاجة مواد كحولية).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

5 مليون جنيه المواد المخدرة مطروح