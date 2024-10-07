ضبط 3 عناصر إجرامية لحيازتهم مواد وأقراصا مخدرة بقصد الاتجار

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريات أمن "الغربية – الدقهلية - مطروح" وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - سلاح أبيض).

ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح، وبحوزته (20 ألف قرص مخدر – 120 زجاجة مواد كحولية).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.