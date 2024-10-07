افتتاح مركز خدمه العملاء والمركز المتكامل بالفيوم لخدمة 150 ألف مشترك

افتتح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع و المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء مركز خدمة العملاء بالفيوم والمركز المتكامل الذي تم تطويرة وتحديثه تماشيا مع خطة الوزارة وتعميم الهوية البصريةالموحدة لمراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات متميزة للعملاء

وأشار المهندس رأفت شمعة إلى أن مركز الخدمة المطورة يخدم أكثر من ١٥٠ الف مشترك ويقدم جميع الخدمات لجمهور المشتركين وذلك بهدف تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل والتحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا إستحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الإداء وزيادة التواصل والتفاعل مع عملاء الشركة.

و حرص الدكتور خالد الدستاوى و المهندس رافت شمعة على عقد اجتماع مع قيادات قطاع الفيوم التابع للنطاق الجرافي لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء وتم خلال الاجتماع مناقشه جميع المؤشرات الفنية وخاصة نسبة الفقد ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات وتحصيل الظبطية القضائية وتركيب العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية.