41638 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن مقتل نحو 41 ألفًا و638 شهيدًا، أكثر من 60% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى إصابة نحو 96 ألفًا و460 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت أيضًا الكوادر الصحية، حيث سقط 986 شهيدًا من العاملين في القطاع الصحي، بينهم 4 معتقلين في سجون الاحتلال من أصل 312 معتقلًا. كما أشارت إلى أن 100 ألف مريض تأثروا بشكل مباشر نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم خلال العام الماضي.

كما أفادت الوزارة بوفاة المئات من مرضى الكلى و12 ألف مريض سرطان بسبب عدم الحصول على العلاج، جراء استهداف المستشفيات وخروج العديد منها عن الخدمة، إضافة إلى رفض دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية.

ولفتت الوزارة إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية تركزت على تدمير المنظومة الصحية، حيث تم تهديد 3 مستشفيات في شمال غزة بالإخلاء أو القصف اليوم.

