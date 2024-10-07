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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 4 أشخاص لسرقتهم المساكن والسيارات بالقاهرة

المتهم
المتهم
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نجحت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 4 أشخاص لسرقتهم المساكن والسيارات ومتعلقات المواطنين بالساحل والنزهة وقصر النيل .

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل “ له معلومات جنائية”،  مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " التسلق" ، وأقر بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب .. كما تم بارشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة ، لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المُصطنع".

 

ونجحت أجهزة الامن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وبحوزتهما (3 قطع أسلحة بيضاء "تم ضبطهم") تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم بإستخدام الأسلحة المضبوطة حيازتهما، وإعترفا بارتكاب 4  وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بأسلوب التسلق بإرتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بسرقة سيارة تمكنت الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي دائرة قسم شرطة الساحل سرقة المساكن