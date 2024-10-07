بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. إقبال جماهيري باحتفالية المركز القومي للمسرح

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل موسيقي غنائي لفرقة المركز الموسيقية بإشراف الفنانة رانيا عمر، وقيادة المايسترو أحمد ماهر، بمناسبة الذكرى ال٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك مساء أمس الأحد، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

تضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية منها: "بسم الله" غناء جماعي.

"عاش اللي قال"، "موال النهار"، "بلادي بلادي"، غناء: الفنان أحمد محسن.

"عظيمة يامصر"، "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيبتي يا مصر"، غناء: الفنانة هند عمر.

واختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

شهدت الاحتفالية حضور وتفاعل جماهيري كبير من خلال رفع الأعلام المصرية والزغاريد ومشاركة الجماهير في الغناء للأغاني الوطنية التراثية المصرية.

وجاء الحفل تنفيذا لرؤية الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة؛ في تعزيز روح الانتماء للوطن، بإحياء الذكريات العظيمة في وجدان الأمة لتظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للوطن، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.