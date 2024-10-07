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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كامل الوزير: تشغيل قطار الركاب مجانا لمدة أسبوع بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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قال الفريق كامل الوزير وزير الصناعة و النقل اليوم خلال التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد أنه سيتم تشغيل قطار الركاب مجاناً لمدة إسبوع بمناسبة ذكري أنتصار أكتوبر المجيد. 

و أنطلق رسميا التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد  بطول 100كم، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحافظ الإسماعيليه ورئيس وقيادات السكك الحديدية.

وكانت قد أعلنت وزارة النقل عن انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد، اليوم الإثنين .

وأكدت الوزارة أن التشغيل التجريبي لخط سكة حديد الفردان – بئر العبد سيكون بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورئيس وقيادات السكك الحديدية.

ويبلغ طول خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم.
 

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