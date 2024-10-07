الأمن يكشف غموض اختطاف سمسار عقارات فى المرج

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة تغيب سمسار عقارات واحتجازه من قبل أحد الأشخاص المرج لوجود خلافات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل مقيم بدائرة القسم، بغياب خاله سمسار عقارات - مقيم بمحافظة المنيا، وأضاف بأنه يقيم صحبته لوجود خلافات ماليه بينه وبين آخرين ببلدته ، وخروجه من مسكنه للتقابل مع أحد الأشخاص لمساعدته فى حل الخلاف المشار إليه ، وفى وقت لاحق تلقى مكالمة هاتفيه من المتغيب تفيد أنه محتجز وطلب منه تجهيز مبلغ مالى لحل تلك الخلافات.



وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل - مقيم بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه وبصحبته المتغيب، وبمواجهته أقر بأن المحتجز مدين له بمبلغ مالى نظير شراكه فى أرض بناء بمحافظة المنيا فقام على آثرها بإستدراجه لمسكنه بدعوى إنهاء الخلاف المالى فيما بينهما وفور وصوله قام بإحتجازه لحين تدبير المبلغ المالى المشار إليه، وبمناقشة المتغيب أيد ما جاء بأقوال المتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.