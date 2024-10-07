مدير أمن الغربية يهنئ المحافظ بالعيد القومي الـ226

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اللواء أيمن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي الـ226 لعروس الدلتا والذي تحتفل به المحافظة لتخليد ذكرى صمود أهلها ضد الاحتلال الفرنسي.

وأهدى مدير الأمن درع المديرية لمحافظ الغربية، مقدما التهنئة للمحافظ ولكل أبناء عروس الدلتا بمناسبة العيد القومي للمحافظة، موضحا أن تلك المناسبة الوطنية التي تلامس مشاعر أهالي الغربية، وتسجل تاريخ أبناء هذه المحافظة، ووطنيتهم المشهود لها عبر العصور، وتؤرخ عراقة هذه المحافظة ومكانتها التاريخية، كجزء أصيل من الوطن الشامخ، مصرنا الحبيبة".

وعبر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة من مدير الأمن وحرصه على تقديم التهنئة بالعيد القومي الــ226 وهو ما يؤكد عمق الروابط والتعاون المثمر والبناء فيما بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية من أجل توفير الأمن والاستقرار والهدوء في شوارع عروس الدلتا وخدمة مواطني وشعب الغربية.