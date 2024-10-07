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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بحضور كامل الوزير.. انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بسيناء

قطار سيناء
قطار سيناء
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انطلق رسميا التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد  بطول 100كم، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحافظ الإسماعيليه ورئيس وقيادات السكك الحديدية.

وكانت قد أعلنت وزارة النقل عن انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد، اليوم الإثنين  بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورئيس وقيادات السكك الحديدية.

ويبلغ طول خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم.

التشغيل التجريبي بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد كامل الوزير الإسماعيلية