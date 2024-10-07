بحضور كامل الوزير.. انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بسيناء

انطلق رسميا التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحافظ الإسماعيليه ورئيس وقيادات السكك الحديدية.

وكانت قد أعلنت وزارة النقل عن انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد، اليوم الإثنين بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورئيس وقيادات السكك الحديدية.

ويبلغ طول خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم.