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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة تحرش لفظيا بفتاة بالقاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة  من (سيـدة ونجلتها "تحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمتان بدائرة القسم)، بتضرر المُبلغة  من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات "النقل الذكى" بالتحرش لفظياً بنجلتها ومضايقتها حال إستقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وبحوزته السيارة المُشار إليهــا ، وبمواجهتـــه أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وزارة الداخلية شرطة المعادى بالتحرش لفظيا