باحث سياسي: ما تمارسه إسرائيل في لبنان انعكاس لجنون وتخبط نتنياهو وحكومته

قال زهير الشاعر كاتب وباحث سياسي، إنّ ما تمارسه إسرائيل في لبنان إنعكاس لحالة الجنون والتخبط التي يعيشها نتنياهو وحكومته، مشيرًا، إلى أنه ليس أمرا مستغربا، لأن العربدة الإسرائيلية واضحة وجرى تجريبها في غزة، ويراها الجميع كل ساعة ودقيقة عمليا في جبهة لبنان.

وأضاف "الشاعر"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القصف الإسرائيلي ليس أمرا غريبا على الهمجية الإسرائيلية التي مارست الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولازالت تمارسها، وبالتالي، فإن ما تمارسه في لبنان نوع من انعكاس آلة الجنون والتخبط التي يعيشها نتنياهو وحكومته المتطرفة، وبخاصة أن مفاجآت حزب الله لازالت تتقدم أكثر فأكثر رغم الضربات القوية التي وُجهت إليه.

وتابع بقوله، "الضربات الإسرائيلية استهدفت عمليا تشتيت قوته وصفوفه وإرباكه حتى يعجز عمليا عن الرد ويتم تفكيكه بالكامل من أول ضربة، وبخاصة أن الضربة الأولى استهدفت القيادات العليا، ولكن، نحن أمام ضربات مضادة وحزب الله يستخدم مسيرات وصواريخ، وبالتالي، فقد أربك الحسابات الإسرائيلية، ويبدو أن القبة الحديدية مازالت عاجزة عمليا عن الوقوف أمام هذا الأمر".