بـ 7 ملايين جنيه.. ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خلال حملات أمنية مكثفة 24 ساعة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..