ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل الوزارة برفقة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وعاطف مرقص والأستاذ محمد قوره وحملة تموين أبو حماد برئاسة كرم عكاشة للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة أبوحماد للوقوف على مدى إلتزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كمية من السكر الحر قدرها ٢٠٠ رابطة بكل رابطة عشرة أكياس زنة واحد كيلو بإجمالي كمية قدرها ٢ طن سكر حر غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ١٧٠٠٨ جنح أبوحماد.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع المباحث وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.