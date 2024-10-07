خامنئي يغرد بالعبرية: عملية "طوفان الأقصى" أعادت الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء

نشر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 تغريدة بالعبرية على موقع لتواصل الاجتماعي إكس وذلك في ذكرى مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية حماس على إسرائيل.

https://x.com/khamenei_ir/status/1843131590446141908

وكتب المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي باللغة العبرية في منشور على موقع تويتر يوم الاثنين: إن عملية "طوفان الأقصى" أعادت الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء".

ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة، يواجه الإسرائيليون حربا أوسع نطاقا مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وربما مع إيران نفسها، التي أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي.

ورغم تزايد أعداد الإسرائيليين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة في الآونة الأخيرة، فإن هناك دعما واسع النطاق أيضا للحرب ضد حماس وحزب الله، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه كان يخطط لشن هجوم في شمال إسرائيل على غرار هجوم السابع من أكتوبر.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن نحو 80 بالمئة يرون أن الهجوم على حزب الله كان قرارا صائبا على الرغم من عدم انتهاء الحرب في غزة.