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الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 28673 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة من ضبط
خلال 24 ساعة من ضبط 28673 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28673 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

 (1716) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (42) دراجة نارية مخالفة. 

(10017) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. 

(1487) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. 

(12) مخالفة موقف عشوائى.

(6) مخالفات شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية