خلال 24 ساعة.. ضبط 28673 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28673 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
(1716) مخالفة السير بدون تراخيص.
(42) دراجة نارية مخالفة.
(10017) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(1487) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(12) مخالفة موقف عشوائى.
(6) مخالفات شروط التراخيص.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.