احتفالية بقصر ثقافة أسيوط احتفاء بذكرى نصر أكتوبر الـ 51

يشهد قصر ثقافة أسيوط في الثامنة مساء اليوم الاثنين احتفالية "أكتوبر النصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتتضمن عروضا فنية للموهوبين، تصاحبها الأغاني الوطنية بساحة القصر، إلى جانب افتتاح معرض "هويتنا" للفن التشكيلي للدكتورة دعاء المراغي.

وعلى مسرح القصر، يبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وتقدمه د. أسماء عبد الرحمن استاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط، ويتضمن البرنامج فيلما وثائقيا بعنوان "أكتوبر النصر"، إلى جانب فقرات الموهوبين بأسيوط.

الفعاليات تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط، وتشهد أمسية شعرية يشارك بها نخبة من المبدعين الأدباء، وتختتم بالعرض الفني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وتقدم باقة من الأغاني الوطنية.

وضمن برنامج الاحتفال بذكرى النصر يحتفي نادي أدب ثقافة أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر سيد سليم، في السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، بلقاء في مقر مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، يشارك فيه الناقد أحمد الشافعي ويعرض نماذج أدبية لرحلة شعراء مصر من أوجاع هزيمة 67 وصولا إلى أفراح نصر أكتوبر 73