وفد نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس يشارك بالنسخة العاشرة من قمة "تكني"

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مشاركة وفد طلابي من متدربي نادي ريادة الأعمال بالجامعة في فعاليات النسخة العاشرة من قمة "تكني" بالإسكندرية، التي تُعد من أبرز الأحداث الرائدة في مجالي الاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

انعقدت القمة في مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر، بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء في مجال التكنولوجيا.

تأتي هذه النسخة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

في تصريحاته حول المشاركة، أكد الدكتور ناصر مندور، الدور الحيوي الذي تلعبه هذه القمة في تعزيز ريادة الأعمال والتكنولوجيا بين الطلاب، مشيرًا إلى أن مشاركة وفد نادي ريادة الأعمال بالجامعة يُمثل فرصة لتعزيز الوعي الطلابي بأحدث التطورات في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب والخريجين في مجال ريادة الأعمال من خلال نادي ريادة الأعمال والذي يوفر دعم كبير للطلاب عن طريق خلق فرص لاكتساب خبرات جديدة، تطوير مشروعات وأفكار مبتكرة، وتكوين علاقات مع رجال أعمال وخبراء في الصناعة. كما تتيح هذه الفعاليات فرصًا للحصول على دعم مادي واستثماري للمشروعات الواعدة.

وفي كلمة للدكتورة أفنان بركات، مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، أشارت إلى أن الكليات المشاركة في القمة تشمل: كلية التجارة، كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الزراعة، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام جامعة قناة السويس بدعم وتنمية قدرات طلابها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تواجدهم على الساحة العالمية وتقديم مشروعات متميزة تعكس قدرات وإمكانات الشباب المصري.