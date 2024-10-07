طبيبة تحذر من الوجبات الجاهزة بالمطاعم: لا تخلو من المواد الحافظة

تحدثت الدكتورة هبة يونس، المدرس بكلية علوم التغذية بجامعة حلوان، عن أهمية الوعي بالتثقيف الغذائي، موضحة أنّ الوجبات المنزلية لديها قيمة غذائية أعلى من السريعة والجاهزة المتوفرة بالمطاعم خارج المنزل.

وقالت إن الوجبات المنزلية يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية بشكل معتدل ومتوازن، مع مراعاة تقليل محتواها من الدهون، فضلا عن التأكد من عدم وجود مواد حافظة بها».

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الوجبات السريعة الجاهزة المقدمة بالمطاعم تعد أقل فائدة من المصنوعة بالمنزل، إذ إنّها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، كما أنّها لا تخلو من المواد الحافظة، مما تتسبب في الكثير من الأمراض مثل زيادة الوزن وأمراض القلب.

وتابعت: «الاعتماد على الوجبات الجاهزة بالمطاعم يزيد من التكلفة الاقتصادية مقارنة بالوجبات المعدة في المنزل التي تعد أقل تكلفة وتحافظ على الميزانية الاستهلاكية للأسرة، لكن الجاهزة ذات تكلفة عالية، مما يشكل عبئا على دخل الأسرة».



وواصلت، أنّه يجب على المستهلك الانتباه إلى ثقافة ترشيد الاستهلاك عن طريق التوقف عن شراء الوجبات الجاهزة، مع ضرورة شراء الاحتياجات المطلوبة فقط وعدم شراء كميات أكبر من الاستهلاك، لافتة إلى ضرورة التركيز على شراء السلع المطلوبة دون التأثر بالإعلانات التجارية التي تروج للمنتجات غير الضرورية.