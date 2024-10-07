محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لمدير الأمن في استشهاد النقيب محمود جمال

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة على تقديم واجب العزاء للواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة فى شهيد الواجب الوطنى النقيب محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو ، والذى أستشهد خلال مطاردته لعناصر إجرامية بمنطقة الحرية ، ورافق المحافظ القيادات الجامعية والدينية والتنفيذية .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن مصر لا تنسى أبنائها ، كما أن دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء للحفاظ على الأمن والأمان والإستقرار .

الشهيد ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى التضحية

لافتاً إلى أن الشهيد ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى التضحية ، ومصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال ، ولن تنسى تضحياتهم ودورهم البارز فى حماية الوطن وصون مقدراته .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتواصلة لأبناء الشعب المصرى من رجال الشرطة والقوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان بكافة ربوع وطننا الغالى ، داعياً الله عز وجل بأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

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