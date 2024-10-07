تفاصيل الخسائر المادية والبشرية جراء الحرب الإسرائيلية على غزة

أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت لمدة عام، والتي بدأت رداً على هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023، عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتسببت في دمار واسع النطاق في الجيب الساحلي المحاصر.

وفيما يلي بعض الأرقام التي توضح حجم الموت والدمار استناداً لأرقام المصادر الحكومة الإسرائيلية ووزارة الصحة في غزة ووكالات الأمم المتحدة، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس»:

الضحايا:

عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة: أكثر من 41 ألف.

عدد الفلسطينيين الجرحى في غزة: أكثر من 96 ألف.

عدد القتلى في إسرائيل: نحو 1200

عدد المحتجزين رهائن في غزة: 251

عدد الرهائن الأحياء في غزة: 66، بما في ذلك 2 من قبل 7 أكتوبر.

عدد الأسرى في غزة الذين يُعتقد أنهم ماتوا: 35، بما في ذلك 2 من قبل 7 أكتوبر.

الجنود والمسلحين:

عدد المسلحين الذين يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتلهم من حماس: أكثر من 17 ألف

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر: أكثر من 720

عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من غزة منذ 7 أكتوبر: أكثر من 9500

النزوح:

عدد الفلسطينيين النازحين في غزة: نحو 1.9 مليون.

نسبة سكان غزة الذين نزحوا: حوالي 90 %.

عدد الإسرائيليين النازحين بسبب الهجمات من غزة في ذروتها: أكثر من 58 ألف.

عدد الإسرائيليين النازحين حالياً من الجنوب: نحو 5300

عدد الإسرائيليين النازحين حاليًا من الجنوب: نحو 5300

الدمار في غزة:

نسبة أراضي غزة الخاضعة لأوامر الإخلاء الإسرائيلية: نحو 90 %.

الدمار في غزة عدد المباني المتضررة: أكثر من 120 ألف.

عدد الوحدات السكنية المتضررة أو المدمرة: أكثر من 215 ألف.

نسبة المباني المتضررة أو المدمرة: 60 %.

التكلفة الإجمالية المقدرة للأضرار الناجمة عن الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب: 18.5 مليار دولار.

الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة

نسبة الطرق الرئيسية المتضررة أو المدمرة: أكثر من 92 %.

نسبة المرافق الصحية المتضررة أو المدمرة: أكثر من 84 %.

نسبة مرافق المياه والصرف الصحي المتضررة أو المدمرة: 67 %.

الكمية اليومية من المياه غير المعالجة والصرف الصحي المتدفقة إلى البحر من غزة: 60 ألف متر مكعب.

طول الشبكة الكهربائية المدمرة: 510 كيلومترات (320 ميلاً).