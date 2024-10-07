ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تقدم مساعدات إغاثية للنازحين اللبنانيين بقيمة 30 مليون دولار

مساعدات إماراتية
مساعدات إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين اللبنانيين بقيمة 30 مليون دولار. 


وأضافت الوكالة اليوم الاثنين أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الدولة وجه أيضا بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وذلك إضافة إلى برنامج المساعدات التي جرى تخصيصها سابقا لدعم الشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار.
 

الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساعدات إغاثية للنازحين اللبنانيين