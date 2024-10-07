هولندا تعلن تسليم أوكرانيا دفعة من مقاتلات F-16

أعلن وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، الاثنين، تسليم أول دفعة من مقاتلات F-16 الأمريكية إلى أوكرانيا، دون أن يحدد عدد الطائرات، التي طالبت بها كييف حلفاءها الغربيين منذ الأسابيع الحرب لانطلاق الغزو الروسي، معتبرة أن من شأنها أن تعزز قدراتها على شن هجمات بعيدة المدى داخل عمق الأراضي الروسية.

وقال بريكلمانز، في منشور على منصة "إكس": "لأول مرة، يمكنني أن أعلن رسمياً أن أولى طائرات F-16 الهولندية قد تم تسليمها إلى أوكرانيا".

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت أنها سترسل 24 طائرة مقاتلة من طراز F-16 إلى كييف. وقال بريكلمانز خلال زيارة إلى خاركيف وكييف، إن بقية الطائرات "ستتبعها في الأشهر المقبلة". وتقود هولندا والدنمارك مبادرة لتزويد كييف بالطائرات المقاتلة وتدريب الطيارين الأوكرانيين.

والتقى رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روته، الخميس، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، وتعهد بزيادة الدعم العسكري في أول زيارة خارجية له بصفته الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتعهدت الحكومة الهولندية بتقديم 439 مليون دولار كمساعدات على شكل طائرات بدون طيار إلى كييف. وقالت وزارة الدفاع في بيان، الأحد، إن لاهاي سترسل عدداً غير معلن من الطائرات المسيرة للاستطلاع والدفاع والهجوم، وسيتم تطوير ما يقرب من نصفها في هولندا.

تردد ثم قبول

ومنذ بداية الغزو الروسي قبل أكثر من 30 شهراً، اعتمدت أوكرانيا بشكل كبير على إمدادات الأسلحة من حلفائها الغربيين لصد عدوها الأكبر حجماً والأكثر تسليحاً.

وكان حلفاء كييف مترددين في بعض الأحيان في منحها الأسلحة التي طلبتها، بسبب المخاوف من تصعيد الحرب. ومع ذلك، مع مرور الأشهر، حصلت أوكرانيا بشكل تدريجي على مختلف أنواع الأسلحة بعد تردد أولي.



