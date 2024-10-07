الجيش الأوكراني يقصف محطة نفطية في شبه جزيرة القرم

قال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إنه قصف، خلال الليل، محطة نفطية بمدينة فيودوسيا، التي تسيطر عليها روسيا في شبه جزيرة القرم.

وأضاف الجيش، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»: «محطة فيودوسيا هي الأكبر في القرم من حيث إعادة شحن المنتجات النفطية، والتي تُستخدم، من بين أمور أخرى، لتلبية احتياجات جيش الاحتلال الروسي»، وفقاً لوكالة «رويترز».

في سياق متصل، قال الجيش الأوكراني، الاثنين، إنه جرى تفعيل وحدات الدفاع الجوي لصدّ هجوم روسي على كييف.

وأوضح سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، عبر تطبيق «تلغرام» للمراسلة: «جرى إعلان حالة التأهب للغارات الجوية! وحدات الدفاع الجوي تعمل».