صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 31,891.75 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.49%، وصولًا إلى مستوى 3,266.59 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.76%، وصولًا إلى 7,615.53 نقطة.

وصعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.97%، ليصل إلى مستوى 10,888.55 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.56%، مسجلًا 13,827.96 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.65%، ليصل إلى مستوى 39,431.1 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.25% وصولًا لمستوى 6,411.22 نقطة.