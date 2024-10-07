استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح اليوم /الاثنين/ في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.



وأفادت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قصفا استهدف منازل الفلسطينيين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة 7 فلسطينيين على الأقل، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة النار على عدة مناطق بالمخيم، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و870 فلسطينيا، وإصابة 97 ألفا و166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.