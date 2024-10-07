خالد مشعل: الاحتلال الإسرائيلي فشل في غزة على مدار عام كامل

قال خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في الحرب في غزة على مدار عام كامل وحاول تصدير أزمته بالعدوان على لبنان لاستعادة قوة الردع لديه.

وأضاف خلال كلمة نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن طوفان الأقصى أعاد الاحتلال إلى نقطة الصفر وهدد وجوده وهناك كثير من المستوطنين يريدون المغادرة دون رجعة.

وتابع أن أحداث 7 أكتوبر رد طبيعي على وحشية الاحتلال في التعامل مع قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، مؤكدا "خسائرنا تكتيكية وخسائر الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية".

واستطرد أن الاحتلال الإسرائيلي يخسر مساره الاستراتيجي.. وطوفان الأقصى كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل وطبيعة مشروعها التوسعي، كمان أنه يجب وضع استراتيجية جادة للانتصار في هذه المعركة والمضي في كل مسارات عملنا لإنهاء العدوان الإسرائيلي.