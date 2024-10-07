إصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين وتروسيكل أعلى الطريق الإقليمي

أصيب 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين نصف نقل وميكروباص ودراجة نارية تروسيكل أعلي الطريق الإقليمي بعد طلعة الأخصاص جنوب محافظة الجيزة.

حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بعد طلعة الأخصاص جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارتين نصف نقل وميكروباص ودراجة نارية تروسيكل، نتج عن الحل إصابة 15 شخصا جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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