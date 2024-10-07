حبس المتهم بقتل جاره في الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة فاقوس، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل آخر “جاره” بسبب مشادة بينهما.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "باسم م ع" 17 عاما مقيم بمركز فاقوس جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة وتم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب المجني عليه كان يعمل في ورشة كهرباء ملك والده وحدثت مشادة في الشارع بينه وبين المتهم 20 عاما ويعمل في محل دواجن ملك والده وتطور الأمر إلى مشاجرة انتهت بمقتل المجني عليه وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.