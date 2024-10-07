باكستان: مقتل 3 أجانب وإصابة 17 اخرين في انفجار بجوار مطار كراتشي

قُتل ما لا يقل عن 3 أجانب، وأصيب 17 آخرون، في انفجار ضخم بالقرب من مطار جناح الدولي بكراتشي، شرق باكستان، وفق ما أفادت تقارير إخبارية محلية.

وذكرت مصادر، لشبكة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية، أنه سُمع دويّ الانفجار في مناطق مختلفة من المدينة، مع عرض لقطات تلفزيونية تُظهر سحباً ضخمة من الدخان ونيراناً مشتعلة من موقع الحادث.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى جناح؛ لتلقي العلاج الطارئ، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». ويشتبه وزير الداخلية في الإقليم، زيا الحسن النجار، بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأشارت تقارير أولية إلى انفجار صهريج نفط، مما أدى إلى ابتلاع النيران عدداً من المركبات الموجودة بالموقع، وفقاً للشرطة. ووصلت وكالات إنفاذ القانون ورجال الإطفاء إلى المكان.

وتحدّث النجار إلى شبكة «جيو نيوز»، قائلاً إن التحقيق في الانفجار بدأ، مضيفاً أنه يجري جمع تسجيلات كاميرات المراقبة. وأشار إلى أن «التقارير تشير إلى أنه كان انفجار عبوة متفجرة بدائية الصنع».