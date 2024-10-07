الجيش الكوري الجنوبي يعلن إرسال بيونج يانج المزيد من بالونات القمامة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى بالونات قمامة باتجاه كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم /الاثنين/، بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق مماثل الأسبوع الماضي.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أثار الجيش الكوري الجنوبي احتمالية تحليق البالونات باتجاه جزء شمالي من إقليم غيونغغي وأجزاء أخرى من منطقة العاصمة سول، ونصحت المواطنين بعدم لمسها والحذر من البالونات التي قد تسقط.

يذكر أنه منذ أواخر مايو، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 5،000 بالون عبر الحدود باتجاه كوريا الجنوبية أكثر من 25 مرة، وفي إطلاقها السابق يوم الجمعة، أرسلت كوريا الشمالية حوالي 320 بالونًا.

وتعهد الجيش الكوري الجنوبي باتخاذ إجراءات عسكرية "صارمة" إذا "تجاوزت كوريا الشمالية حدودها" في حملتها المستمرة لإطلاق البالونات أو ألحقت أضرارًا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي.