ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الكوري الجنوبي يعلن إرسال بيونج يانج المزيد من بالونات القمامة

بالونات قمامة
بالونات قمامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى بالونات قمامة باتجاه كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم /الاثنين/، بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق مماثل الأسبوع الماضي.


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أثار الجيش الكوري الجنوبي احتمالية تحليق البالونات باتجاه جزء شمالي من إقليم غيونغغي وأجزاء أخرى من منطقة العاصمة سول، ونصحت المواطنين بعدم لمسها والحذر من البالونات التي قد تسقط.
يذكر أنه منذ أواخر مايو، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 5،000 بالون عبر الحدود باتجاه كوريا الجنوبية أكثر من 25 مرة، وفي إطلاقها السابق يوم الجمعة، أرسلت كوريا الشمالية حوالي 320 بالونًا.
وتعهد الجيش الكوري الجنوبي باتخاذ إجراءات عسكرية "صارمة" إذا "تجاوزت كوريا الشمالية حدودها" في حملتها المستمرة لإطلاق البالونات أو ألحقت أضرارًا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي.

الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية بالونات قمامة