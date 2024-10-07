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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبي لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي
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 شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين غارات على محلة الحمرا الواقعة بين بلدتي بريقع والزرارية في جنوب لبنان.


وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة قصرنبا، كما أغار على أطراف بلدة السريرة في منطقة جزين.
وأوضحت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي أغار على أطراف بلدتي الحلوسية وبدياس، كما أغار على بلدة المطرية جنوبي لبنان.
من جانبه، قصف حزب الله اللبناني، مستعمرة كرمئيل بالصواريخ، كما قصف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصواريخ.
 

الطيران الحربي الإسرائيلي غارات لبنان