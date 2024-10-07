إسرائيل: مقتل 726 جنديًا وإصابة 4576 آخرين منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي

ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، أن حوالي 726 جنديًا إسرائيليًا قُتلوا منذ هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، ومن بين هؤلاء، قٌتل 380 في هجمات 7 أكتوبر و346 في القتال في غزة، الذي بدأ في 27 أكتوبر 2023.



وأضاف الجيش- في بيان؛ بمناسبة الذكرى السنوية لهجمات 7 أكتوبر، حسب ما أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية- أن عدد الجنود المصابين بلغ 4576 منذ ذلك التاريخ. وقٌتل 56 جنديًا نتيجة حوادث عملياتية لم يحددها الجيش الإسرائيلي. وتم تجنيد حوالي 300 ألف جندي احتياطي منذ بدء الحرب - 82% رجال و18% نساء- ونصفهم تقريبًا تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا. ومنذ بداية الحرب، تم إطلاق 13200 صاروخ على إسرائيل من غزة.

وتابع إنه قصف أكثر من 40 ألف هدف في قطاع غزة خلال العام الماضي، واكتشف 4700 فتحة نفق ودمر ألف موقع لإطلاق الصواريخ.

وأشار إلى أن 12 ألفا و400 صاروخ أخرى أطلقت من لبنان، بينما أٌطلق 60 صاروخا من سوريا، و180 صاروخا من اليمن، و400 صاروخ من إيران.

وأفاد بأنه قتل أكثر من 800 مقاتل في لبنان، حيث تم ضرب 4900 هدف من الجو، إلى جانب حوالي 6 آلاف هدف بري.

وعلى مدار العام الماضي، اعتقلت إسرائيل أكثر من 5 آلاف شخص في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى مقتل ثمانية من قادة ألوية مسلحة في غزة، وحوالي 30 قائد كتيبة، و165 قائد سرية، خلال العام الماضي.

