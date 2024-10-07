الرعاية الصحية ببورسعيد: التأمين الشامل قدم أكثر من 17 مليون خدمة طبية

قال الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة وسيناء، والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت تجريبيا بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019، موضحا أنّها قاطرة التنمية الصحية في مصر، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد التاريخي لإصلاح النظام الصحي المصري أعلن في نوفمبر 2019 عن البداية الرسمية لمنظومة التأمين ببورسعيد.

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد قدمت أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية داخل المحافظة، مما شكلت فارقا في حياة المواطنين، مشيرا إلى أنّ نسبة إرضاء المنتفعين والمتعاملين مع المنظومة الصحية ببورسعيد تجاوزت 91%.

وأوضح، أنّ التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد أتاحت إجراء العمليات الكبيرة من جراحات قلب مفتوح وقسطرة القلب، وتقديم خدمات طبية بجودة عالية، مما أدى إلى حدوث صدد إيجابي داخل نفوس المواطنين.

وتابع: «تكلفة تشغيل التأمين الصحي الشامل لمحافظات المرحلة الأولى ببورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء بلغ 24.2 مليار جنيه، وتكلفة تشغيلها في بورسعيد فقط بلغ حوالي 11 مليار جنيه»، لافتا إلى أنّ هذه التكلفة تغطي جميع المنشآت والمباني والبنية التحتية والأجهزة الطبية.