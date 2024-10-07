أوكرانيا تعلن تدمير 1540 وحدة من المعدات العسكرية الروسية خلال أسبوع

أعلنت القوات البرية الأوكرانية تدمير 1540 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغت خسائر الجيش الروسي 8660 قتيلا وجريحا خلال نفس الفترة.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية اليوم /الاثنين/ عن قائد القوات أوليكساندر بافليوك، قوله "خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي إلى 6 أكتوبر الجاري، بلغت خسائر القوات الروسية ما يقرب من 8660 جنديا".. موضحا أن الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة من حيث الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 50 دبابة و203 مركبات قتالية مدرعة و297 نظام مدفعية و12 مدفعا مضادا للطائرات و8 أنظمة دفاع جوي و511 مركبة و66 وحدة من المعدات المتخصصة.. بالإضافة إلى ذلك، أسقط المدافعون الأوكرانيون ثلاثة صواريخ معادية و390 طائرة بدون طيار فيما بلغت الخسائر القتالية الإجمالية التي تكبدتها القوات الروسية في أوكرانيا منذ التدخل واسع النطاق ما يقدر بنحو 660 ألفا و470 جنديا".

من جانبه، أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية (كييف) إسقاط أكثر من 12 طائرة روسية بدون طيار كانت تحلق فوق سماء العاصمة في مهمات قتالية الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية - في بيان لها - أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية رصدت ما يقرب من 15 طائرة روسية بدون طيار في المجال الجوي حول كييف، فيما تم اعتراض جميع الطائرات الروسية التي تستهدف العاصمة.

وأوضح البيان أن الجيش الروسي استخدم طائرات جوية بدون طيار كانت تقترب من العاصمة الأوكرانية في موجات من اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى إطلاق حالة تأهب للغارة الجوية، ثلاث مرات طوال الليلة الماضية، واستمرت أكثر من ساعتين في الإجمالي، فيما لم ترد أنباء حول وقوع أضرار أو إصابات.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الجوي دمرت الليلة الماضية 56 طائرة بدون طيار من طراز شاهد انتحارية وصاروخين.