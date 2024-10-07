خبير سياسات دولية: مصر تستخدم كل الأدوات الدبلوماسية لوقف الصراع بالمنطقة

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ ما يحدث الآن في المنطقة ينذر بحرب إقليمية، موضحا أنّ مصر لديها موقف واضح تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، إذ إنها تدافع عن شعب أعزل سواء الفلسطيني أو اللبناني، كما أنّها بذلت جهود كثيرة في إدخال المساعدات بكل ما لديها من طرق، واستخدمت كل الأدوات الدبلوماسية في السعي نحو وقف الحرب في المنطقة.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدور المصري نجح في مخاطبة دول رئيسة في الاتحاد الأوروبي، بالتالي هناك دول كبيرة تحركت مع الموقف المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي مثل فرنسا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا.

وأردف، أنّ إسرائيل في حروب دائمة مع العالم العربي، ولكن لم تستطيع إلى الآن الوصول إلى شيء، إذ إنّها لم تصل إلى إطلاق المحتجزين الموجودين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي كان يجب عليه التفكير بعقلانية ويتساءل عن ما يفعله بشعبه الإسرائيلي الذي يعيش في الخوف والخنادق والملاجئ.