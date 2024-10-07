مقتل صينيين اثنين في انفجار قرب مطار كراتشي بباكستان.. و"جيش تحرير بلوشستان" يعلن مسؤوليته

ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن صينيين اثنين قتلا وأصيب 10 آخرون جراء انفجار وقع على طريق قرب مطار كراتشي (أكبر المدن الباكستانية) جنوبي البلاد.. مشيرة إلى أن جيش تحرير بلوشستان أعلن مسئوليته عن الانفجار.



وأضافت القناة أن الانفجار أسفر عن مقتل صينيين اثنين يعملان في مشروع محطة للطاقة النووية.. فيما قالت الحكومة الإقليمية لإقليم السند الجنوبي، على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إن "شاحنة صهريج" انفجرت على الطريق المؤدي إلى المطار.

من جهته، أعلن جيش تحرير بلوشستان، في بيان، أنه "استهدف قافلة رفيعة المستوى من المهندسين والمستثمرين الصينيين قادمة من مطار كراتشي".

من جانبها، أدانت السفارة الصينية في باكستان، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كراتشي الباكستانية؛ وأسفر عن مقتل اثنين من رعاياها وإصابة أخر بجروح.

وطالبت السفارة - في بيان نقله تليفزيون شبكة الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الاثنين/ - الجانب الباكستاني باتخاذ تدابير عملية وفعالة لضمان سلامة المواطنين والمؤسسات والمشاريع الصينية في باكستان وفتح تحقيق شامل في الهجوم لتقديم الجناة للعدالة.

وناشدت السفارة الرعايا الصينيين المتواجدين في باكستان توخي الحيطة والحذر وتعزيز التدابير الأمنية واتخاذ احتياطات السلامة.